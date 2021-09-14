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14-летнего геймера застрелили в подвале собственного дома

14-летнего геймера застрелили в подвале собственного дома

pixabay.com В США 14-летнего подростка-геймера застрелили в подвале собственного дома. По информации полицейского управления Солсбери, трагический инцидент произошел в воскресенье, 12 сентября, в подвале одного из домов 800-го квартала Мэйпл-авеню.

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