14-летнего геймера застрелили в подвале собственного дома

pixabay.com В США 14-летнего подростка-геймера застрелили в подвале собственного дома. По информации полицейского управления Солсбери, трагический инцидент произошел в воскресенье, 12 сентября, в подвале одного из домов 800-го квартала Мэйпл-авеню.