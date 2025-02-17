15+ доказательств того, что для работы в сфере обслуживания нужны стальные нервы

Работа в сфере обслуживания порой превращается в самый настоящий квест на выживание. Некоторые люди, которые сталкиваются с клиентами каждый день, могли бы написать целые книги о том, как непросто бывает сохранить самообладание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии