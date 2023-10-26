Кристина Асмус показала лицо без макияжа

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала свою естественную внешность. На размещенном снимке 35-летняя звезда «Интернов» сидела в машине в черной куртке, придвинув подбородок к шее, на которой по этой причине образовались складки.
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