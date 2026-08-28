Путин рассказал, какие профессии определяют конкурентоспособность государства

Выступая на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" в пятницу, 28 августа 2026 года, президент РФ Владимир Путин отметил, что эти профессии, предсказанные в "Атласе новых профессий" ещё в 2014 году, сегодня не просто востребованы, а критически важны для развития страны.