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Журнал «Профиль»

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Путин рассказал, какие профессии определяют конкурентоспособность государства

Выступая на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" в пятницу, 28 августа 2026 года, президент РФ Владимир Путин отметил, что эти профессии, предсказанные в "Атласе новых профессий" ещё в 2014 году, сегодня не просто востребованы, а критически важны для развития страны.

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