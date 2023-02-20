Медвежья услуга: чем опасны люди с синдромом спасателя?

Медвежья услуга это помощь, от которой вреда больше, чем пользы. Фраза появилась в результате популярности басни о том как медведь хотел отогнать муху от спящего человека и случайно разбил ему голову камнем.
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