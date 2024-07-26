Соединенные Штаты готовятся начать переговоры с Китаем по вопросам вооружений без предварительных условий

Вашингтон, 25 июля. Соединенные Штаты Америки готовы начать переговорный процесс с Китайской Народной Республикой по вопросам контроля над вооружениями, но в то же время они не собираются соглашаться ни на какие заранее поставленные условия.
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