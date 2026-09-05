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Нижегородская правда

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Нижегородские полицейские поймали водителя, сбившего школьника после линейки

Нижегородские полицейские поймали водителя, сбившего школьника после линейки

В Нижнем Новгороде нашли водителя, который 1 сентября сбил 9‑летнего ребёнка на улице Бурнаковской и уехал с места аварии.

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