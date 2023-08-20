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Новое поколение талантов растёт в Крыму — Машков

Новое поколение талантов растёт в Крыму — Машков

Новое поколение талантов, которое будет развивать культуру в будущем — растёт в Крыму. Об этом корреспонденту «Вести Крым» Дарье Першиной на полях юбилейного пятого фестиваля «Таврида—АРТ» рассказал заслуженный артист России Владимир Машков.

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