Новое поколение талантов растёт в Крыму — Машков

Новое поколение талантов, которое будет развивать культуру в будущем — растёт в Крыму. Об этом корреспонденту «Вести Крым» Дарье Першиной на полях юбилейного пятого фестиваля «Таврида—АРТ» рассказал заслуженный артист России Владимир Машков.