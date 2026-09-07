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Царьград

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Автопром перед рывком: что ждет рынок автомобилей в России к 2035 году

Автопром перед рывком: что ждет рынок автомобилей в России к 2035 году

Минпромторг скорректировал стратегию развития отрасли, эксперты оценили ее реалистичность.В конце августа Минпромторг скорректировал национальную стратегию развития автопрома до 2035 года, принятую еще в разгар кризиса 2022 года.

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