Собянин рассказал о фестивале "Лето в Москве. Сады и цветы"

Сергей Собянин рассказал, чем удивит в этом году фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы". Так, в столицу привезли свыше полумиллиона растений, благодаря которым на каждой площадке царит уникальная атмосфера.
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