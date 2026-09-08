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Макроэкономика Вьетнама: Промпроизводство выросло на 11,9%, а привлеченный ПИИ достиг $40,6 млрд за 8 месяцев 2026 года

Макроэкономика Вьетнама: Промпроизводство выросло на 11,9%, а привлеченный ПИИ достиг $40,6 млрд за 8 месяцев 2026 года

Министерство финансов и Правительство Вьетнама 7 сентября 2026 года подвели итоги социально-экономического развития страны за первые восемь месяцев года.

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