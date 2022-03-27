Александр ГОРШКОВ: Многим легионерам играть в РПЛ все же лучше, чем в Китае или на Ближнем Востоке

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России - о проектах реформ отечественного футбола и результатах стыковых матчей ЧМ-2022 Последние футбольные новости корреспондент «Спорт уик-энда» обсудил с чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА Александром Горшковым.
Популярные статьи
- Эктор БЕЛЬЕРИН: Россию отстранили от чемпионата мира за то, что другие страны делали годами
- Ни одного тройного… ТАРАСОВА: «Прокат 20-летней давности» - чемпионат мира по фигурному катанию без России
- «Получается, что мы Моська, которая лает на слона», - Орлов о заявке на проведение Евро-2028 и Евро-2032
Свежие комментарии