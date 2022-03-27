Спорт Уик-Энд

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Александр ГОРШКОВ: Многим легионерам играть в РПЛ все же лучше, чем в Китае или на Ближнем Востоке

Александр ГОРШКОВ: Многим легионерам играть в РПЛ все же лучше, чем в Китае или на Ближнем Востоке

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России - о проектах реформ отечественного футбола и результатах стыковых матчей ЧМ-2022 Последние футбольные новости корреспондент «Спорт уик-энда» обсудил с чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА Александром Горшковым.

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