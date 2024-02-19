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Украина намерена продать 691 российский актив, находящийся под санкциями

Украина намерена продать 691 российский актив, находящийся под санкциями

Украина планирует продать 691 российский актив, в отношении которого власти страны ввели санкции. Об этом на проходящей в Токио конференции по восстановлению страны сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

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Александр Бабин
Идиотов ищут.Неужели найдут
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