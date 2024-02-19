Украина намерена продать 691 российский актив, находящийся под санкциями

Украина планирует продать 691 российский актив, в отношении которого власти страны ввели санкции. Об этом на проходящей в Токио конференции по восстановлению страны сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии