"Музторг": музыкальные инструменты подорожают до 10% в 2025 году

Музыкальные инструменты в российских магазинах подорожают до 10% в 2025 году, заявила "Газете.Ru" директор по закупкам и категорийному менеджменту сети магазинов музыкальных инструментов и оборудования Музторг Ольга Еремичева.
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