Кузбассовцы стали чаще проходить диспансеризацию

Жители региона стали гораздо внимательнее относится к своему здоровью. «Всего в 2023 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 850 тысяч взрослых кузбассовцев, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.