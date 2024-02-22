Кузбассовцы стали чаще проходить диспансеризацию

Жители региона стали гораздо внимательнее относится к своему здоровью. «Всего в 2023 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 850 тысяч взрослых кузбассовцев, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
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