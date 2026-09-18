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ИА Регнум

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Силы ПВО в течение ночи уничтожили 64 беспилотника на подлете к Москве

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили более 350 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в сторону Московского региона, из них 64 сбито на подлете к Москве.

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