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Роман Шайхутдинов: «Уверен, что с приходом Александра Гасникова роль Университета Иннополис в развитии российской ИТ-отрасли станет еще более значимой»

Роман Шайхутдинов: «Уверен, что с приходом Александра Гасникова роль Университета Иннополис в развитии российской ИТ-отрасли станет еще более значимой»

Наблюдательный совет Университета Иннополис утвердил на должность ректора доктора физико-математических наук, известного ученого в областях математики и искусственного интеллекта, профессора ВШЭ, Сколтеха, Института проблем передачи информации и выпускника МФТИ Александра Гасникова.

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