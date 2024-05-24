Анастасия Ракова сообщила о почти пяти тысячах победителей научно-практических конференций среди столичных школьников

В Москве за инновационные проекты наградили почти пять тысяч столичных школьников Почти 5 тыс. школьников стали победителями научно-практических конференций в Москве, как сообщила заместитель мэра города по социальному развитию Анастасия Ракова журналистам.
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