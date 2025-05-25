Скорее всего, так будет выглядеть стильный шутинг-брейк BMW Speedtop

Прошел ровно год с момента, как BMW представила впечатляющий концепт Skytop. За последние месяцы прототип неоднократно попадал в объективы камер во время дорожных испытаний, готовясь к ожидаемому мелкосерийному производству.
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