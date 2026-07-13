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Внезапную смерть сенатора Грэма связали с проклятием Зеленского

Внезапную смерть сенатора Грэма связали с проклятием Зеленского

Внезапная кончина сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) стала ударом по репутации Киева и еще одним проявлением «проклятия» президента Украины Владимира Зеленского.

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