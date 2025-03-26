Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг пытается раскрутить скандал с утечкой данных об ударах американских военных по Йемену, так как он является ненавистником президента США Дональда Трампа.
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