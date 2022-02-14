CBS: войска РФ выдвинулись на позиции для атаки на Украину

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский объявил государственный праздник в день “вторжения России” 16 февраля, отрицая при этом, что Россия вторгнется, американский телеканал CBS со ссылкой на источник в администрации США утверждает, что российские войска выдвинулись на позиции для совершения атаки на Украину 00:46, Вашингтон, Как заявляет CBS их источник, который телеканал называет […] Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский объявил государственный праздник в день “вторжения России” 16 февраля, отрицая при этом, что Россия вторгнется, американский телеканал CBS со ссылкой на источник в администрации США утверждает, что российские войска выдвинулись на позиции для совершения атаки на Украину 00:46, Вашингтон, Как заявляет CBS их источник, который телеканал называет “официальным”, США заметили передвижение российской военной техники со спутника.