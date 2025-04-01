Ветераны хоккея с мячом сражались за победу в Архангельске

В городе состоялся третий областной турнир по мини-хоккею с мячом среди ветеранов. Мероприятие было приурочено к двум значимым датам: 100-летию клуба «Водник» и памяти почетного гражданина города, мастера спорта СССР Николая Парфёнова.
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