Как пиратская матрица Дикого Запада: эксперты рассказал, за чей счёт на Западе собираются пополнять кассу Киева Ирэн ОрлонскаяУкраинское руководство активно планирует внести средства от продажи конфискованных активов России в специальный фонд.
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