Советский человек о чужих деньгах говорил неохотно, но думал постоянно. Страна, объявившая равенство, выстроила одну из самых сложных систем доходов в мире: с секретными конвертами, северными надбавками, гонорарами, премиями и целым этажом заработков, за которые сажали.