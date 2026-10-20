Советский человек о чужих деньгах говорил неохотно, но думал постоянно. Страна, объявившая равенство, выстроила одну из самых сложных систем доходов в мире: с секретными конвертами, северными надбавками, гонорарами, премиями и целым этажом заработков, за которые сажали.
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