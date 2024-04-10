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Клещи нашли первых жертв в Новосибирской области

Клещи нашли первых жертв в Новосибирской области

Опасные членистоногие покусали новосибирцев в трех районах региона. В Новосибирской области с 8 апреля зарегистрированы первые случаи нападения клещей на людей в Искитимском, Кочковском и в Чановском районах.

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