Си Цзиньпин заявил, что Китай против блоковой политики и санкций

Global Look Press/Huang Jingwen/XinHua Китай выступает против односторонних санкций и блоковой политики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время открытия Третьего форума международного сотрудничества "Один пояс – один путь" в Пекине.
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