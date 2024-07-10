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Цинизм, фэйк и кастрюля на голове...

Цинизм, фэйк и кастрюля на голове...

Вчера, когда в социальных сетях появилась новость о том, что в Киеве произошло попадание ракеты в детскую больницу Охматдет, я сразу поняла, что перед саммитом НАТО, гниде обязательно нужны жертвы, неважно среди кого - детей, женщин или стариков.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Идет борьба, и для кастрюлеголовых на ней все средства хороши: фейки, дезинформация, коррупция, подкупы, уничтожение своих военных на фронте, расстрелы раненных пленных и мирного населения России, включая детишек на пляже... Мерзостей не перечесть. Казалось, хуже фашистов в ВОВ не придумать врага, а поди ж ты - переплюнули хохлы: отреклись от братства народов, продали, предали за кружевные трусы и печеньки, стали подстилкой для пиндосов... И остается одно - стереть всю эту щеневмерлую гниль с лица Земли, чтоб не воняла. Бог в помощь России!!!
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5 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Нашей пропаганде надо идти  на упреждение! Как только собирается кучка &quot;СЕМЁРКИ И НАТО&quot; , ВЕСЬ МИР надо предупредить: ЖДИТЕ ПРОВОКАЦИИ ОТ ЖИДА зеленского и бандеровцев! Эти твари на всё способны! Какие могут быть переговоры? С кем? С ЖИДОМ с улицы? Или нацистами из западной Украины?
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5 час.
Eduard
Самое интересное,что украинцев убивают их срюзники,дя украинцев как видно не проблема!
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2 час.

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