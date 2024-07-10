Цинизм, фэйк и кастрюля на голове...

ИН

Ирина Некрасова

Идет борьба, и для кастрюлеголовых на ней все средства хороши: фейки, дезинформация, коррупция, подкупы, уничтожение своих военных на фронте, расстрелы раненных пленных и мирного населения России, включая детишек на пляже... Мерзостей не перечесть. Казалось, хуже фашистов в ВОВ не придумать врага, а поди ж ты - переплюнули хохлы: отреклись от братства народов, продали, предали за кружевные трусы и печеньки, стали подстилкой для пиндосов... И остается одно - стереть всю эту щеневмерлую гниль с лица Земли, чтоб не воняла. Бог в помощь России!!!