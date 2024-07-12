Дополнение Void Shadows для пошаговой RPG Warhammer 40,000: Rogue Trader перенесли на осень Owlcat Gam...

Дополнение Void Shadows для пошаговой RPG Warhammer 40,000: Rogue Trader перенесли на осеньOwlcat Games, авторы пошаговой ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader, объявили о переносе релиза дополнения Void Shadows на осень.
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