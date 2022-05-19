НАТО довело число сил в состоянии высокой боеготовности до 42 тыс. человек

НАТО довело число сил в состояние высокой боевой готовности до 42 тыс. человек. Об этом 19 мая заявил на пресс-конференции в Брюсселе верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе Тод Уолтерс.