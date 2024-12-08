Офис Зеленского пытается отговорить Залужного от участия в президентских выборах

КИЕВ, 8 декабря, ФедералПресс. Украинские власти предпринимают усилия, чтобы убедить экс-главкома ВСУ и действующего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного отказаться от участия в президентских выборах, если они будут проводиться.
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