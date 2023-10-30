Фантастические интерьеры в стиле стимпанк: фотоподборка

Уже само название «стимпанк» вызывает ассоциации с чем-то революционным, протестным, необычным. Да, интерьеры в этом стилистическом направлении не для всех, но они могут оказаться на удивление привлекательными и интересными.
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