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Кевин Дюрэнт оформил 17-й трипл-дабл в карьере. «Нетс» разгромили «Никс»

Кевин Дюрэнт оформил 17-й трипл-дабл в карьере. «Нетс» разгромили «Никс»

«Бруклин» в среду разгромил на своей площадке «Нью-Йорк» (112:85) в первом матче после назначения Жака Вона на должность главного тренера.

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