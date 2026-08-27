Раскрыты детали секретной миссии директора ЦРУ в российской столице

По данным газеты The Wall Street Journal, глава американской разведки прибыл в российскую столицу, чтобы донести до российских коллег позицию Вашингтона по вопросам безопасности в Европе и предупредить о последствиях возможной эскалации вокруг стран НАТО.
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