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Раскрыты детали секретной миссии директора ЦРУ в российской столице

Раскрыты детали секретной миссии директора ЦРУ в российской столице

По данным газеты The Wall Street Journal, глава американской разведки прибыл в российскую столицу, чтобы донести до российских коллег позицию Вашингтона по вопросам безопасности в Европе и предупредить о последствиях возможной эскалации вокруг стран НАТО.

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