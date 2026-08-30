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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Играла в кино бабушек и ходила в скромной одежде, а дома прятала набитый деньгами сейф: Парадоксы судьбы Екатерины Мазуровой

Шоу-бизнес: Играла в кино бабушек и ходила в скромной одежде, а дома прятала набитый деньгами сейф: Парадоксы судьбы Екатерины Мазуровой

Екатерину Мазурову запомнили как бабушку Кости Иночкина из культовой комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» и как маму заведующего детсадом Трошкина из легендарных «Джентльменов удачи».

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