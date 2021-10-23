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17-летний подросток из Красноярска умер от коронавируса

17-летний подросток из Красноярска умер от коронавируса

У молодого человека было множество сопутствующих заболеваний .

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Александр Киевская Русь
Наша дочка подхватила ковид. А если в семье кто-то заразился, то никакие предохранения не помогут. Переболели все -жена, внучка и я. Я излечился за три дня, никакие лекарства не принимал. Мое лечение было йоговские асаны и специальные целительные дыхательные йоговские техники. - Жена и дочка излечились за 6 дней, они принимали таблетки. Поделюсь ощущениями. Во время ковида была вялость, онемение некоторых частей тела, быстрая утомляемость, спать практически было невозможно. Но я во время болезни был два дня на полном голоде, без еды и воды. На таком голодании клетки организма обновляются на 50%. - Хуже всего то, что последствия сказываются где-то неделю -две. А я лишний раз убедился в эффективности йоговского лечения.

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