17-летний подросток из Красноярска умер от коронавируса

Артем17-летний подросток из Красноярска умер от коронавирусаУ молодого человека было множество сопутствующих заболеваний .Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАРАлександр Киевская РусьНаша дочка подхватила ковид. А если в семье кто-то заразился, то никакие предохранения не помогут. Переболели все -жена, внучка и я. Я излечился за три дня, никакие лекарства не принимал. Мое лечение было йоговские асаны и специальные целительные дыхательные йоговские техники. - Жена и дочка излечились за 6 дней, они принимали таблетки. Поделюсь ощущениями. Во время ковида была вялость, онемение некоторых частей тела, быстрая утомляемость, спать практически было невозможно. Но я во время болезни был два дня на полном голоде, без еды и воды. На таком голодании клетки организма обновляются на 50%. - Хуже всего то, что последствия сказываются где-то неделю -две. А я лишний раз убедился в эффективности йоговского лечения.Комментировать
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