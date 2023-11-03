Экс-чиновник ООН: в США наказывают за критику нарушения прав человека Израилем

Бывший директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер заявил РИА Новости, что в США человек, критикующий Израиль за нарушение прав человека, может быть наказан властями или университетом, если он учащийся.
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