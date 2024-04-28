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Врач рассказала, на каком масле лучше готовить

Врач рассказала, на каком масле лучше готовить

На прилавках магазинов сейчас можно встретить большое разнообразие масел для кулинарии. О том, какие масла лучше использовать в приготовлении блюд, а также о пользе и вреде разных масел «Известиям» в воскресенье, 28 апреля, рассказала врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Приволжье» Наталья Морозова.

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