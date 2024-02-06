Конгрессвумен Луна предложила обязать призывающих к войне политиков воевать

Член палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Анна Паулина Луна на фоне одобрения пакета военной помощи Украине выступила с инициативой о введении обязательства для своих коллег-законодателей и прочих политиков, которые выступают с призывами к применению американских войск не на территории США, воевать с американскими солдатами.