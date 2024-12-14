Кадры боя: штурм глазами десантников-разведчиков в Курской области (ВИДЕО)

Опубликованы кадры боя десантников-разведчиков в ходе штурма вражеских позиций в Курской области. Бойцы ВДВ из Улан-Удэ с нашлемной камерой показали, как очищают русскую землю от оккупантов, выбивая их из курского приграничья.