Кадры боя: штурм глазами десантников-разведчиков в Курской области (ВИДЕО)

Опубликованы кадры боя десантников-разведчиков в ходе штурма вражеских позиций в Курской области. Бойцы ВДВ из Улан-Удэ с нашлемной камерой показали, как очищают русскую землю от оккупантов, выбивая их из курского приграничья.
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