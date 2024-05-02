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Алонсо перед «Ромой» в 1/2 ЛЕ: «Желание выйти в финал было у «Байера» на протяжении всего сезона. Хотим сделать этот последний шаг» 

«Требуется время, чтобы переварить игру, подобную той, что была в прошлом сезоне (поражение в полуфинале ЛЕ от «Ромы» – прим.

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