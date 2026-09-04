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В Москве 60-летняя женщина с миомой матки родила здорового ребенка

В Москве 60-летняя женщина с миомой матки родила здорового ребенка

Москвичка с миомой матки родила здорового ребенка в 60 лет. Об этом 4 сентября сообщила замглавврача по акушерско-гинекологической помощи ММКЦ «Коммунарка» Соня Данелян.

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