В Москве 60-летняя женщина с миомой матки родила здорового ребенка

Москвичка с миомой матки родила здорового ребенка в 60 лет. Об этом 4 сентября сообщила замглавврача по акушерско-гинекологической помощи ММКЦ «Коммунарка» Соня Данелян.
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