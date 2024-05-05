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Ненад Димитриевич станет игроком «Милана»

По сообщению источников, действующий самый ценный игрок регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ подпишет контракт с «Миланом».

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