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Температуру в батареях повысят в Петербурге и Ленобласти из-за похолодания

Новые параметры затрагивают лишь магистральные трубопроводы. Сотрудники теплоснабжающей компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» работают над повышением температуры батарей в Северной столице и Ленинградской области.

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