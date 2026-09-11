Депиляция...

У женщин, в принципе, мало вопросов к жизни. Самые важные: куда всё катится и какого хера волосы растут медленно на голове и быстро на ногах? И если первый вопрос они обдумывают только в пмс, с поллитрой Мартини, то второй заставляет еженедельно ломать мозг и шею.