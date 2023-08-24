Одноразовые соколы Зеленского. На одного «призрака Киева» охотятся сразу девять русских истребителей

Вот,хоть один автор прямо назвал причину почему у фашистов не летают хвалёные западные самолёты.Их,западные летчики не горят желанием умереть,а отдать бендеровцам они боятся-разобьют или продадут,как было уже не раз...А,вот остальные"наши"пишушие (вещающие "новости") жуналисты-толерасты,почему то только и трындят о том,что мол учатся потомки бендеры и когда то скоро полетят

Валерий Фоменков

Убогая недострана окраина. Не смогли распорядиться и просрали даже то, что подарил им основатель этой искусственно созданной территории великий В.И. Ленин... Небольшая кучка последователей трусливого степашки, который, как выясняется, даже и украинцем то не был (впрочем, это касается и двух последних псевдопрезидентов), под чутким руководством империи зла сша развалила всё, что только можно, гонит на убой покорное стадо, а десятки миллионов населения, дрожа, сидят по хатам и ждут, когда за ними придёт очередная бандер-овца, чтобы послать на убой, вместо того, чтобы начать возвращение кучки этих бандер-овец в места постоянной дислокации - в семейные скотомогильники, откуда их выволокли. Что здесь можно сказать? Сидите, тряситесь и ждите...