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Одноразовые соколы Зеленского. На одного «призрака Киева» охотятся сразу девять русских истребителей

Одноразовые соколы Зеленского. На одного «призрака Киева» охотятся сразу девять русских истребителей

ЛЕТЧИКИ УКРАИНЫ ЖАЛУЮТСЯ, ЧТО В ОГРОМНОМ НАТО НЕ НАШЛОСЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДЛЯ F-16, ЖЕЛАЮЩИХ УМЕРЕТЬ РАДИ НЕНЬКИ В телеграм-канале нашего Минобороны появилось сообщение, что 21 августа «Экипаж Су-35С ВКС России уничтожил самолет ВСУ в зоне спецоперации».

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Вот,хоть один автор прямо назвал причину почему у фашистов не летают хвалёные западные самолёты.Их,западные летчики не горят желанием умереть,а отдать бендеровцам они боятся-разобьют или продадут,как было уже не раз...А,вот остальные&quot;наши&quot;пишушие (вещающие &quot;новости&quot;) жуналисты-толерасты,почему то только и трындят о том,что  мол учатся потомки бендеры и когда то скоро полетят
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16 час.
Владимир Аверков
интересно-по-русски САМОЛЁТ,по-окраински-ЛИТАК,но по-русски-ЛЁТЧИК,а по-хохлятски-ЛЬОТЧИК....а шо ж так,небратья?...не нашлось смелости придумать своё словечко?...помогу,подам убогим...ЛИТАКЧИК!!!
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15 час.
Валерий Фоменков
Убогая недострана окраина. Не смогли распорядиться и просрали даже то, что подарил им основатель этой искусственно созданной территории великий В.И. Ленин... Небольшая кучка последователей трусливого степашки, который, как выясняется, даже и украинцем то не был (впрочем, это касается и двух последних псевдопрезидентов), под чутким руководством империи зла сша развалила всё, что только можно, гонит на убой покорное стадо, а десятки миллионов населения, дрожа, сидят по хатам и ждут, когда за ними придёт очередная бандер-овца, чтобы послать на убой, вместо того, чтобы начать возвращение кучки этих бандер-овец в места постоянной дислокации - в семейные скотомогильники, откуда их выволокли. Что здесь можно сказать? Сидите, тряситесь и ждите...
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9 час.

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