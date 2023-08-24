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Кому выгодно: пять версий гибели руководства ЧВК «Вагнер» в авиакатастрофе

Кому выгодно: пять версий гибели руководства ЧВК «Вагнер» в авиакатастрофе

Несомненно, главная общественно-политическая новость России последнего времени – это гибель в авиакатастрофе в Тверской области мятежного олигарха и топ-менеджера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в результате которой лучшая частная армия мира оказалась одномоментно обезглавленной.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Версий много, но они не подтверждены, а по другому это догадки или предположения. Посмотрим что даст расследование. Они убили много лётчиков и месть может быть воплощена одним человеком.
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