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Звезду РПЛ обвиняли в подделке паспорта. Он родился через 4 года после смерти матери: как это возможно?

Звезду РПЛ обвиняли в подделке паспорта. Он родился через 4 года после смерти матери: как это возможно?

Загадочная история.Если вы давно следите за РПЛ, то точно помните Гелора Канга — африканца, ярко игравшего в «Ростове» Миодрага Божовича.

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