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Регионы России

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За сутки зафиксированы 179 атак ВСУ на Белгородскую область

За сутки зафиксированы 179 атак ВСУ на Белгородскую область

В течение последних суток в Белгородской области произошло 179 атак Вооружённых сил Украины (ВСУ), в результате которых один человек погиб, а 14 получили ранения, включая четверых детей.

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