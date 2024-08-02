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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Хомуха: «Ростов» может победить «Зенит», если судьи не вмешаются, как это часто происходит»

Игра между командами состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 3 августа. Начало – в 17:30 по московскому времени.

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